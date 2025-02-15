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AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Bodrum FK'ya 1-0 mağlup olan Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, Antalya'da kampa gideceklerini, bu süreçte doğru oyun ve formasyonla yola devam etmek istediklerini söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çağdaş Atan, maçta planlarında ve hesaplarında olmayan bir sonuç aldıklarını belirtti.

"RAKİBİ KUTLUYORUM"

Bodrum FK karşısındaki yenilginin sezon sonu hedeflerini doğrudan etkileyeceğini belirten Atan, şu şekilde konuştu:

Rakibi kutluyorum. Kaçırdığımız pozisyonlar vardı. Kendimize çeki düzen vermemiz gereken bir dönemden geçiyoruz.

"BU MAÇIN ARDINDAN BİR KAMP PLANLIYORUZ"

Kart cezalısı Kemen'in takımın en önemli oyuncularından olduğunu ancak yenilgiyi sadece bu oyuncunun yokluğuna bağlamamak gerektiğini anlatan Atan, şu değerlendirmeyi yaptı: