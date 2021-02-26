Çağdaş Atan'dan Abdullah Avcı itirafı

Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray ile oynadıkları ilk maçtan önce uygulatmayı düşündüğü taktiği Abdullah Avcı'ya danıştığını söyledi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yardımcı antrenörlüğünü yaparken Alanyaspor'dan gelen teklif üzerine görevini bırakıp Akdeniz ekibinin başına geçen Çağdaş Atan, kısa sürede gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başardı.

Fanatik gazetesine konuşan 40 yaşındaki teknik adam, hedeflerinden, 2-1 kazandıkları Galatasaray maçında uygulattığı taktiğe kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Atan'ın sözleri şu şekilde:

"DEL BOSQUE VE FINK'TEN ETKİLENDİM"

"Her zaman söyledim. Buradan bir kez daha belirteyim Sergen Hoca'ya teşekkür etmek istiyorum. Murat Hoca ile birlikte bana saha içinde sınırsız özgürlük verdi. Beşiktaş dönemi Del Bosque'den etkilendiğimi söyleyebilirim ama onun döneminde oyun çok farklıydı. Basel'e transfer olduktan sonra o dönemki teknik direktörümüz Thorsten Fink'ten etkilendiğimi söyleyebilirim. Barcelona'nın oynadığı total futbolu bize oynatmaya çalışıyordu. Ben ilk kez beklerin içeriye girişini onun sayesinde görme şansım oldu. O yüzden Thorsten Fink ve Del Bosque diyebilirim."

"HEDEFİM AVRUPA"

"Benim Alanyaspor ile 3 yıllık sözleşmem var. Bu sözleşmeyi burada tamamlayarak büyük tecrübe kazanmak istiyorum. Son dönemde Avrupa'da çok önemli oyuncularımız çok önemli takımlarda oynuyor. Ama teknik direktör gönderemiyoruz. En son Fatih hoca Avrupa'da çalıştı. Uzun süre sonra Avrupa'da çalışan ilk teknik direktör olmak istiyorum."





"ABDULLAH AVCI'YA SORDUM, HİÇ KORKMA DEDİ"

"Sergen Hoca iyi bir futbol oynadığımızı ve bunu takdir ettiğini her zaman belirtiyor. Fatih Hoca ve ekibi de aynı şekilde hep olumlu şeyler söylediler. Abdullah Avcı ile çalışmadığı dönemde cesaret etmeye korktuğum bazı şeyleri danıştığım oldu. Galatasaray maçında mesela ilk defa 3-4-1-2 pres yapacaktık. Biz o zamana kadar 4-4-2 pres yapmaya çalışıyorduk. İlk kez birebir kaleciye kadar pres yapmayı düşünüyorduk, planım o şekildeydi. Abdullah Avcı'ya sormuştum ne düşünüyorsunuz diye, 'Hiç korkma öyle de git' dedi. Ben de o cesaretle ilk kazandığımız maçta o sistemi uyguladım."