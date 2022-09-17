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    Çağdaş Atan'dan Hatayspor maçı açıklaması

    Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Hatayspor maçının ardından açıklama yaptı. Atan, ilk yarıyı 2-0 önde kapatmalarına rağmen daha iyi oynamaları gerektiğini söyledi.
    • 17.09.2022 - 09:26
    • Güncelleme : 17.09.2022 - 09:38
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    Çağdaş Atan'dan Hatayspor maçı açıklaması

    Süper Lig'in 7. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Hatayspor’u 4-0 yenen Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    Atan, “Öncelikle ligin ilk 6 haftasına baktığımızda 1 puanı olmasına rağmen sahada iyi bir planı olan, iyi duran, ligde en az gol yiyen ilk 5 takım arasında olan, 1-2 tane önemli oyuncusunu kaybetmesine rağmen oynama alışkanlığı olan takımını koruyan bir Hatayspor ile karşılaşacağımızı biliyorduk." ifadelerini kullandı.

    Çağdaş Atan'dan Hatayspor maçı açıklaması İZLE

    Çağdaş Atan dan Hatayspor maçı açıklaması #1

    "Ukalalık olarak algılamayın ama ilk yarı daha iyisini oynayabilirdik"

    Konuşmasına devam eden Atan, "Tabii psikolojik durumun da farkındaydık. 1 puanla burada kendi seyircisi önünde oynamak biraz zor. Biz o yüzden ilk darbeyi vurduğumuzda ya da öne geçtiğimizde maçın bize doğru dönebileceğini tahmin ediyorduk. İlk yarıyı 2-0 bitirdik. Bunu lütfen ukalalık olarak algılamayın ama ilk yarı daha iyisini oynayabilirdik." şeklinde konuştu.

    Çağdaş Atan dan Hatayspor maçı açıklaması #2

    "Sahada çok boş adam gördüm ben"

    Başarılı teknik adam açıklasında, "Çünkü sahada çok boş adam gördüm ben. Daha iyi pas yapabilirdik, pas trafiği yapıp daha iyi hücumlar yapabilirdik. Ama 2-0 içeri girdik. Oyuncularıma bunu söyledim. İkinci yarı biraz durdurduk. Ondan sonra üçüncü ve dördüncü golleri bulduktan sonra rahatladık. Hatayspor'a ve Serkan Hoca'ya bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum.” dedi.


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