Çağdaş Atan'dan Hatayspor maçı açıklaması

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Hatayspor maçının ardından açıklama yaptı. Atan, ilk yarıyı 2-0 önde kapatmalarına rağmen daha iyi oynamaları gerektiğini söyledi.

Süper Lig'in 7. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Hatayspor’u 4-0 yenen Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Atan, “Öncelikle ligin ilk 6 haftasına baktığımızda 1 puanı olmasına rağmen sahada iyi bir planı olan, iyi duran, ligde en az gol yiyen ilk 5 takım arasında olan, 1-2 tane önemli oyuncusunu kaybetmesine rağmen oynama alışkanlığı olan takımını koruyan bir Hatayspor ile karşılaşacağımızı biliyorduk." ifadelerini kullandı.

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"Ukalalık olarak algılamayın ama ilk yarı daha iyisini oynayabilirdik"

Konuşmasına devam eden Atan, "Tabii psikolojik durumun da farkındaydık. 1 puanla burada kendi seyircisi önünde oynamak biraz zor. Biz o yüzden ilk darbeyi vurduğumuzda ya da öne geçtiğimizde maçın bize doğru dönebileceğini tahmin ediyorduk. İlk yarıyı 2-0 bitirdik. Bunu lütfen ukalalık olarak algılamayın ama ilk yarı daha iyisini oynayabilirdik." şeklinde konuştu.

"Sahada çok boş adam gördüm ben"

Başarılı teknik adam açıklasında, "Çünkü sahada çok boş adam gördüm ben. Daha iyi pas yapabilirdik, pas trafiği yapıp daha iyi hücumlar yapabilirdik. Ama 2-0 içeri girdik. Oyuncularıma bunu söyledim. İkinci yarı biraz durdurduk. Ondan sonra üçüncü ve dördüncü golleri bulduktan sonra rahatladık. Hatayspor'a ve Serkan Hoca'ya bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum.” dedi.