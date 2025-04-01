Çağdaş Atan'dan istifa itirafı: Yönetim bana güvendi

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Süper Lig'in 29. haftasında 3-1 kazandıkları Eyüpspor maçında bir isyan başlatarak galip geldiklerini söyledi.

Atan, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BİR İSYAN BAŞLATMAMIZ GEREKİYORDU"

Kendileri için çok önemli bir maç oynadıklarını aktaran Atan şöyle dedi:

İSTİFA SİNYALİ İÇİN AÇIKLAMA

Milli ara öncesinde ligin 28. haftasında 3-0 kaybettikleri Trabzonspor müsabakasından sonra istifa sinyali veren Çağdaş Atan, sonrasında yaşadıkları süreci şöyle anlattı:

"Başkanımız ve yönetimden duyduğumuz güvenden şüphemiz yoktu. Böyle ortamlarda güven oyunu almak istersiniz. Ben de sözü başkanımız ve yönetim kurulumuza bırakmak istedim. Onlar da çok net bir şekilde yola benimle devam etmek istediklerini ve bana güvendiklerini söylediler. Birbirimize olan güvenimizi pekiştirmiş olduk. Zaten benim bu güvenden şüphem yoktu. Ancak bazen insanlara söz hakkı da vermeniz gerekiyor. Sorumlu olduğumuz, hesap vermemiz gereken yer orası. Onlar da tercihlerini devam olarak kullandı. Kendilerine teşekkür ediyorum. İkinci toplantımızı da oyuncularımızla yaptık. Oyuncularımdan hiçbir zaman vazgeçmedim. Onlara benden vazgeçip vazgeçmediklerini, aramızda güvenin zedelenip zedelenmediğini, antrenman ve oyun kalitesi ile sisteme bağlılık devam ediyor mu diye sordum. Oradan da yüzde 100 güven oyu ile çıktık ve yolumuza devam etme kararı aldık. Bu bazen benim bazen de yönetimin elinde olan bir karar ama şu anki durumumuzda yönetim, teknik ekip ve futbolcu var. Birbirimize güven tazelediğimiz 2 hafta geçirdik. Bu pozitiflik bugün sahaya yansıdı. Ancak bu bizim normalimiz olmalı. Çok fazla patinaj çektik, yara aldık. İyi oynayıp kaybettiğimiz maçlar oldu."