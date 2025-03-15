Çağdaş Atan'dan istifa sinyali: Yönetimle toplantı talep ettim

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Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmasında Başakşehir, sahasında Trabzonspor'a 3-0 kaybetti

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, mağlubiyetin ardından istifa iddiaları hakkında açıklama yaptı.

"FUTBOLUN TANRILARININ BİZİ TERK ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Mağlubiyetle ilgili konuşan Çağdaş Atan "Bu akşam söyleyebileceğim tek şey şu; eğer varsa öyle bir şey futbolun tanrılarının bizi terk ettiğini düşünüyorum. Bu kaçıncı böyle maç. Kaçıncı oyunu domine ediş şeklimiz, girdiğimiz pozisyonlar, topu içeri sokamayışımız, kolay cezalandırılışımız...." dedi.

"YÖNETİMİMİZLE TOPLANTI TALEP ETTİM"

İstifa ile ilgili konuşan Çağdaş Atan şunları dedi:

"Bu kadar çalışmaya, bu kadar oyuna... 10 kişi bile çok iyi oynadık. İlk yarı 3-0 önde girmek gerekirken 1-0 geride girdik. Oyuncularıma devrede ilk yarıda yaptıklarımızı aynen devam etmelerini istedik. İkinci yarı muazzam başladık. Baskıda kazandığımız top ofsayt gerekçesiyle gol iptali, oyunu tekrar istememiz, pozisyonlar, penaltı... Penaltıyı atsak tamamen ivmeyi arkamıza alacağız ve maçı koparacak hale geleceğiz. Bunu da öngörüyorduk. Maalesef topu içeri sokamadık. Kolay cezalandırıldık. Bu oyuna çok yazık oldu. Bazen ne yaparsanız yapın olmaz. Biz de böyle bir dönemden geçiyoruz. Bir karar almamız gerekiyor. Şimdi yönetimimizle toplantı talep ettim. Bakalım göreceğiz."

"CEZALANDIRILDIĞIMIZ KAÇINCI MAÇ SAYAMIYORUM"

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, açıklamalarda bulundu.

İyi bir oyun sergilediklerini ancak bu sonuca yansıtamadıklarını söyleyen Atan şöyle dedi:

"Bu şekilde oynadığımız ve cezalandırıldığımız kaçıncı maç sayamıyorum artık. Oyunu kontrol etik, domine ettik. Her baskıyı kırarak mücadele etmeye devam ettik. İlk yarıda topumuz direkten döndü, sonrasında gol yedik. İkinci yarıda penaltı kaçtı, sonrasında döndü gol oldu. Bazen ne yapsanız da kazanamıyorsunuz. Oyun anlamında oyunculara söyleyebileceğim bir şey yok. Beklentilerim doğrultusunda iyi bir oyun oynadık. Son zamanlarda savunmada bireysel hatalar, tercih hataları ve yediğimiz goller bize ders oldu. Bir görüşme yapmamız gerekiyor. Güven toplantısı yapmıştık ama bu oyunun böyle olması belki bazı kararlar almamızı gerektirebilir"

"UFAK DOKUNUŞLARLA SENYE BAŞKA BİR BAŞAKŞEHİR İZLETEBİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından yönetimle bir görüşme talep ettiğini aktaran Atan şunları söyledi:

"Yönetimimizin ne hedeflediğini bilmek istiyorum. Bu takımın DNA’sında Avrupa’ya gitmek var. Yaptığımız toplantıda da hedefe yönelik kararlar alınmıştı. Şu an o pozisyondan uzaklaşmış gözüküyoruz. Şansları kullanamıyoruz. Kazansak Beşiktaş ve Eyüp’ü yakalama fırsatımız olacaktı. Oyun olarak içeride çok iyi oyunlar oynadık. Deplasmanda kırılgan bir yapımız var. Kadro mühendisliğinin çok iyiye gittiğini düşünüyorum. Ufak dokunuşlarla seneye başka bir Başakşehir izletebileceğimizi düşünüyorum. Kırılma maçlarında çok kazanamadığımız, cezalandırıldığımız maçlar bizi yordu. O yüzden bir görülme talep ettim"

"TRABZONSPOR'DA OYNAMIŞ BİR FUTBOLCU OLARAK, İKİ AŞIK BULUŞTU"

Fatih Tekke ile aralarındaki iletişimle ilgili de konuşan Atan, "Benim için Fatih abinin önemli bir yeri var. Oyun konuştuğumuz, formasyon konuştuğum nadir futbol adamlarından bir tanesi. Aynı yol haritasında ilerlememiz. Trabzonspor’da oynamış bir futbolcu olarak iki aşık buluştu diyebilirim" değerlendirmesinde bulundu.

"PİATEK DURGUN BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR"

Son haftalarda gol yollarında yaşanılan problemi ifade eden Atan şu şekilde konuştu:

"Bizim topa sahip olurken, kazanmak için de, oyun oynarken amacımız bir tane fazlayı bulmak. Bir tane adamı doğru yerleştirerek onu bulabilmek önemli. Bütün planlarımızı bunun üzerine yapıyoruz. Santrforumuzun düşüş yaşadığı dönemde diğer oyuncuların çok net devreye girmesi gerekiyor. Biz 2 hafta önce Sivas deplasmanında Deniz’in attığı golle kazandık. Ofsayt olan golde iki kanat oyuncumuz devreye girdi. Bugün onları ofansif gücün içine dahil etmekte doğru işler yaptık. Piatek durgun bir dönemden geçiyor. Bunlar olabilir. Ben bu kadar pozisyona girdiği bir ortamda gol atacağından hiçbir şüphem yok"

"İLK DEFA BÖYLE BİR PERİYOTTAN GEÇİYORUM"

Yönetimden talep ettiği görüşmenin detaylarının sorulması üzerine düşüncelerini paylaşan Atan şu ifadeleri kullandı: