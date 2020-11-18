Dolar
7.7198
0.2636%
Euro
9.1751
0.4081%
Altın
1881.48
0.0175%
Borsa
1277.99
1.4503%
G. Altın
467.68
0.4128%
Bitcoin
139635.39
3.5815%
EXEN Coin
12.32
-0.48%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Çağdaş Atan'dan Sergen Yalçın paylaşımı

    Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'u çalıştıran Çağdaş Atan, sosyal medya hesabından uzun süre yardımcılığını yaptığı Sergen Yalçın hakkında paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2020 - 11:45
    • Güncelleme : 18.11.2020 - 12:06
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Çağdaş Atan'dan Sergen Yalçın paylaşımı

    Süper Lig'in ilk 8 haftasında topladığı 17 puanla zirvede bulunan ve 1 maç eksiği bulunan Alanyaspor'da, bu sezon en çok konuşulan isimlerden biri Çağdaş Atan oldu.

    Sezon başında göreve getirilen genç teknik adam, başarılı performansla futbol kamuoyunun takdirini topladı.

    "USTAM" DEDİ BEĞENİ YAĞDI

    Atan, sosyal medya hesabından bir dönem yardımcılığını yaptığı Sergen Yalçın ile ilgili bir paylaşım yaptı.

    40 yaşındaki çalıştırıcı, Twitter hesabından Yalçın ile bir fotoğrafını paylaşarak "Ustam" notunu düştü. Paylaşım kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.

    Sergen Yalçın ile Çağdaş Atan; Gaziantepspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş'ta birlikte görev aldı.

    Çağdaş Atan dan Sergen Yalçın paylaşımı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir