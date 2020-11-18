Çağdaş Atan'dan Sergen Yalçın paylaşımı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'u çalıştıran Çağdaş Atan, sosyal medya hesabından uzun süre yardımcılığını yaptığı Sergen Yalçın hakkında paylaşım yaptı.

Süper Lig'in ilk 8 haftasında topladığı 17 puanla zirvede bulunan ve 1 maç eksiği bulunan Alanyaspor'da, bu sezon en çok konuşulan isimlerden biri Çağdaş Atan oldu.

Sezon başında göreve getirilen genç teknik adam, başarılı performansla futbol kamuoyunun takdirini topladı.

"USTAM" DEDİ BEĞENİ YAĞDI

Atan, sosyal medya hesabından bir dönem yardımcılığını yaptığı Sergen Yalçın ile ilgili bir paylaşım yaptı.

40 yaşındaki çalıştırıcı, Twitter hesabından Yalçın ile bir fotoğrafını paylaşarak "Ustam" notunu düştü. Paylaşım kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.



Sergen Yalçın ile Çağdaş Atan; Gaziantepspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş'ta birlikte görev aldı.



