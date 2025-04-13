Çağdaş Atan’ın 4 büyüklere karşı galibiyet özlemi sona erdi

İHA

Başakşehir, Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 4 büyüklere karşı Süper Lig’de ilk galibiyeti aldı.

İLK KEZ 3 PUAN ALDI

Atan, göreve geldiği günden bu yana Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’a karşı oynadığı 13 Süper Lig maçında, 2 beraberlik, 11’de mağlubiyet yaşarken, Beşiktaş karşısında elde ettikleri 2-0’lık galibiyetle birlikte, 4 büyüklere karşı ilk kez 3 puan sevinci yaşadı.