Çağlar Söyüncü: Galatasaray'a gol atınca Fenerbahçeli oluyorsun Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, maç sonrası yaptığı açıklamalarda, "Fenerbahçelilerin bir sözü var. Galatasaray'a gol atınca Fenerbahçeli oluyorsun diye. Ben de bunu tattım." dedi.

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Süper Lig'de 37. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler deplasmanda karşılaştığı ezeli rakibini 1-0 yenerek önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, açıklamalar yaptı.

"Galatasaray'a gol atınca Fenerbahçeli oluyorsun"

Çağlar Söyüncü yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"19 Mayıs gençlik bayramımız kutlu olsun. Zor olacağını biliyorduk. Fenerbahçelilerin bir sözü var. Galatasaray'a gol atınca Fenerbahçeli oluyorsun diye. Ben de bunu tattım. Eksik kalmamıza rağmen yakışır bir mücadele verdik. Son bir maçımız var onu da kazanıp sezonu kapatmak istiyoruz."

"10 senedir şampiyon olamayan bir Fenerbahçe var"

Milli futbolcu ayrıca şunları dedi:

"Geçen gol attığımda da söyledim. Hatalı oynadığımız yüzde 100 kazanmamız gereken bir maçta kaybettik. Bu da taraftarda kırılganlıklar oluşturdu. Bu da normal çünkü 10 senedir şampiyon olamayan bir Fenerbahçe var. Hatalı maçlardan sonra şapkamızı önümüze koyup eleştirilere açık oluyoruz."

"Bugün en çok şuna sevindim"

Çağlar Söyüncü ayrıca şu cümleleri kurdu: