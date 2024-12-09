Çağlar Söyüncü, Athletic Bilbao maçında sahada

UEFA Avrupa Ligi'nde çarşamba günü İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası yüzlerin asık olduğu gözlendi.
10 Kasım'daki Sivas maçından bu yana sakatlığından dolayı yaklaşık 1 aydır forma giyemeyen Çağlar Söyüncü'nün, Athletic Bilbao karşılaşmasında hazır olacağı öğrenildi.
17 MAÇTA OYNADI
Fenerbahçe'de bu sezon 17 maçta sahaya çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 1 kez gol sevinci yaşadı.
İLK ANTRENMAN YAPILDI
Süper Lig'in 15. haftasında dün deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 yenilen sarı-lacivertli takım, Athletic Bilbao müsabakası öncesi ilk antrenmanını yaptı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman, salonda core hareketleriyle başladı.
Ardından sahaya geçen futbolcular, çalışmaya ısınma, pas ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Sarı-lacivertliler, antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.
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