Çağlar Söyüncü: Beşiktaş ve G.Saray'dan teklif aldım

Leicester City'nin başarılı stoperi Çağlar Söyüncü, Freiburg'a gitmeden önce Beşiktaş ve Galatasaray'dan transfer teklini aldığını söyledi.

Leicester City forması giyen 24 yaşındaki A Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, TalkSport'a özel röportaj verdi.

Kariyerinin ilerleyişi, Premier Lig'e gelişi, Türk takımlarından teklif alışı ve milli takıma girişi üzerine açıklamalarda bulunan başarılı savunmacı, futbola santrfor olarak başladığını söyledi:

"Kariyerime santrfor olarak başladım, birkaç yıl orada oynadıktan sonra beni orta sahaya çektiler. İki türlü de mutluydum. bir sakatlık geçirdikten sonra savunmaya alındım. Artık başka bir mevkiye geçeceğimi sanmıyorum, olduğum yerden memnunum."





''BEŞİKTAŞ VE G.SARAY'DAN TEKLİF ALDIM''

Altınordu'dan sonra Süper Lig'e gitmeden Freiburg'a transfer olan Çağlar, ülkenin büyüklerinden teklif geldiğini de doğruladı:

"Beşiktaş ve Galatasaray bana teklif yaptı. Sonra Freiburg araya girdi, çok mütevazı bir takımlardı. Genç oyunculara çok önem veriyorlardı, ben de bu yüzden onları seçtim."