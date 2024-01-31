Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder'e üçlü çektirdi Samandıra'da hem bireysel antrenmanını yapan hem de YouTube kanalına video çekimi için ekran başına geçen Çağlar Söyüncü, takım arkadaşı Cengiz Ünder'e üçlü çektirdi. Bu anlar kameralara yansıyınca ortaya komik görüntüler çıktı.

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ensonhaber.com

Fenerbahçe'nin son transferi olan Çağlar Söyüncü, önceki gün ilk idmanını bireysel olarak yapmıştı. İsmail Kartal, dün tüm takıma izin verdi. Ancak yıldız savunmacı yine soluğu Samandıra’da aldı.

Milli stoper, teknik ekibin kendisi için hazırladığı özel program çerçevesinde antrenman yaptı.

"Çağlar çok komik çocuk ya"

Başarılı oyuncunun çocukluk arkadaşı Cengiz Ünder de tesislerdeki yerini alan isimler arasındaydı.

YouTube kanalındaki video çekimine de katılan milli futbolcu, Çağlar Söyüncü'nün kendisine üçlü çektirmesinin ardından neşeli anlar yaşadı.

"Çağlar çok komik çocuk ya!" diyen Cengiz, başarılı stoperi de övgü yağmuruna tuttu.