Çağlar Söyüncü: EURO 2024'te başarılı olmak istiyoruz A Milli Takım oyuncusu Çağlar Söyüncü, Almanya karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

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A Milli Takım oyuncusu Çağlar Söyüncü, hazırlık maçında karşılaşacakları Almanya karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Oynamaya hazırım"

Çağlar Söyüncü, "Tamamen iyileştim çok şükür. Hocamız bizim için büyük şans. Şu anda oynamaya hazırım. Sakatlığım tamamen geçti.'' dedi.

Karşılaşma hakkında konuşan tecrübeli isim, "İyi durumdayız. Almanya'ya gurbetçi vatandaşlarımızın yanına geldik. Onlar için de bizim içinde bu maç güzel olacak. 3 yıl önce de gelmiştik. Bizi yine çok iyi karşıladılar. İnşallah güzel bir sonuçla onları mutlu ederiz." ifadelerini kullandı.

"Güzel bir oyun ortaya koyup başarılı olmak istiyoruz"

EURO 2024'te başarılı olmak istediklerini söyleyen Çağlar, ''Takım olarak iyi şeyler yapıyoruz. Her oyuncu değerli burada. Arkadaşlık ortamımız çok iyi. Güzel bir jenerasyon var. Avrupa Şampiyonası'na en son gittiğimizde talihsiz şeyler yaşadık. Bizim için kötü geçmişti. Hatalarımızdan ders çıkarıp, güzel bir oyun ortaya koyup başarılı olmak istiyoruz.'' sözlerini sarf etti.