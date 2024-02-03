Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe formasını ilk kez giydi Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sarı-lacivertlilerle ilk maçına Antalyaspor karşısında çıkarken aynı zamanda kariyerinde ilk kez Süper Lig’de forma giydi.

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Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı.

Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 kazandı. Puanını 63'e çıkaran Fenerbahçe yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Mücadeleye stoper bölgesinde 11’de başlayan Çağlar Söyüncü, ilk müsabakasına çıkarken, 90 dakikada başarılı bir performans sergiledi.

Süper Lig'de ilk kez oynadı

Türkiye’de son olarak 29 Nisan 2016 tarihinde oynayan 27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de ise ilk kez forma giydi.

Çağlar, 2014-2016 yılları arası Altınordu ile 1. Lig'de oynamış daha sonra Avrupa'ya transfer olmuştu.