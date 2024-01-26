Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'de! Transferin detayları... Fenerbahçe, Atletico Madrid'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü ve kulübüyle anlaştı. Başarılı isim bugün İstanbul'da olacak.

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Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i transfer eden Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü'de de resmi imzayı beklediği ortaya çıktı.

Sarı-lacivertlilerin, uzun süredir peşinde olduğu Çağlar Söyüncü'nün kiralık transferi konusunda Atletico Madrid ile anlaştığı aktarıldı.

Sports Digitale'nin haberine göre; Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün kiralık transferi için Atletico Madrid ile anlaşma sağladı. Anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Milli futbolcunun sağlık kontrolleri için bugün İstanbul'a geleceği belirtildi. Çağlar Söyüncü'nün sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacağı duyuruldu.

Transferin detayları

Alınan bilgiye göre; Çağlar Söyüncü'nün yarım sezonluk maaşı olan 1.5 milyon euro sarı-lacivertli takım tarafından ödenecek.

Ayrıca 2.5 milyon euroluk bir kiralama ücreti olan milli oyuncunun 4.5 ay oynadıktan sonra Atletico Madrid'e döneceği belirtildi.

Satın alma opsiyonunun olmamasının en büyük sebebi ise Diego Simeone... Deneyimli teknik adamın Çağlar'ı gelecek sezon takımda görmek istediği de gelen haberler arasında.

9 maça çıktı

Sezon başında 5 yıllık Leicester kariyerine nokta koyarak Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar Söyüncü, İspanyol ekibinde bugüne dek 9 maçta görev alırken sahada kaldığı 212 dakikada 1 sarı 1 de kırmızı kart gördü

Kariyeri

Menemen Belediyespor altyapısında futbola başlayan Çağlar Söyüncü daha sonra Bucaspor altyapısı, Aliağa FK, Altınordu, Freiburg,Leicester City ve Atletico Madrid'de forma giydi.

27 yaşındaki savunmacı A Milli Futbol Takımı'nda 55 karşılaşmada şans buldu ve 2 gol sevinci yaşadı.