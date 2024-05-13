Çağlar Söyüncü: Fenerbahçe'de olmak gerçekten ayrıcalık

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Süper Lig'de 36. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u ağırladı.

Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, Kayserispor karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

"Burada aslolan Fenerbahçe"

Milli futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"İlk başta Anneler Günü'nü kutluyorum. Benim golümden önce galibiyet daha önemli. Öyle düşünüyorum. Burada aslolan Fenerbahçe. Elimizden geldiğince buraya layık olmaya çalışacağız son maça kadar. Bugün güzel bir galibiyet aldık. İlk dakikadan itibaren üstündük. Seyircilerimize teşekkür ediyorum. Son 2 maçımızı kazanıp, ondan sonrası ilahi takdir."