Çağlar Söyüncü: Futbolcu olmasaydım boksör olurdum

A Milli Takım'ın ve Leicester City'nin vazgeçilmez isimlerinden olan Çağlar Söyüncü, yaptığı röportajla kendisi hakkında merak edilen sorulara cevap verdi.

İngiltere Profesyonel Futbolcular Derneği tarafından Premier League'de 2019-2020 sezonun en iyi 11'i içerisine alınan Çağlar Söyüncü göğsümü kabartmaya devam ediyor.

Hem A Milli Takım'da hem de Leicester City formasıyla oldukça başarılı işlere imza atan tecrübeli stoper Sporx'e verdiği röportajda kendisi hakkında merak edilen sorulara da cevap verdi.

"GENÇ BİR TAKIMIZ AMA TECRÜBELİYİZ"

Milli takım jenerasyonu hakkında konuşan Söyüncü, "Genç bir milli takımız ancak hepimiz takımlarında sürekli forma giyen ve üst jenarasyonla oynayarak tecrübe edinmiş isimleriz. Geçmiş yıllarda bu jenarasyon oluşurken Emre abi, Burak abi, Arda abi gibi isimlerle oynadık. Bu da bizim tecrübe kazanmamızda büyük rol oynadı. Bu tecrübeyi enerjimizle birleştirince ortaya bizim gibi dinamik ve her daim kendini geliştiren bir takım çıkıyor." şeklinde konuştu.

FRANSA GALİBİYETİNİ UNUTAMIYOR

Deneyimli stoper ayrıca ertelenen EURO 2020 için de "Hedefimiz tabii ki şampiyon olmak" ifadelerini kullandı. "Milli Takım'da unutamadığın maç hangisi?" sorusuna da yanıt veren 24 yaşındaki savunmacı, "Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ettiğimiz maç, 2-0'dan gelip 3-2 kazandığımız İsveç maçı ve Fransa'yı 2-0 mağlup ettiğimiz maçlar unutamadığım maçlar." dedi.

Çağlar, "Milli Takım için en iyi atmosfer, Anadolu mu, İstanbul mu?" şeklinde gelen soruya da "Bizim taraftarımız hem Anadolu'da hem de İstanbul'da her zaman en iyi desteği bize vererek itici gücümüz oluyor. Şehir yada stad farketmiyor." diyerek taraftarların önemini bir kez daha vurguladı.

Unutamadığın maç: 9-0'lık Southampton maçı

En çok etkileyen stat: Old Trafford

En iyi kaleci: Alisson Becker

En bonkör: Cengiz Ünder, Ozan Tufan

En iyi anlaştığın: Cengiz Ünder, Ozan Tufan

En sert futbolcu: Kyle Walker

En iyi golcü: Vardy

Lakabın: Cags

En sevdiğin film: Babam ve Oğlum

En sevdiğin dizi: La Casa De Papel

En büyük hayalin: Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu

Futbolcu olmasaydın ne olurdun: Boksör