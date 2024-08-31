Çağlar Söyüncü: Hocamız rakibi çok iyi analiz ediyor Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, Alanyaspor karşısında aldıkları 3-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi

Süper Lig'de 4. haftada Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, maçın ardından açıklamada bulundu.

"HEPİMİZ HAZIR DURUMDAYIZ"

Çağlar Söyüncü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten hocamızın istediklerini daha iyi yapmaya başladık, bu da skora ve oyuna yansıyor. Hepimiz hazır durumdayız, kim oynarsa oynasın, hepimiz hazır durumdayız, antrenmanlarda da maçlarda da böyle. Maalesef Alex'in sakatlığı sonrası Becao da mücadelesine devam etti. Sıkıntımız yok, hocamızın tercihi. Genel olarak bu konuda mutluyuz."

"HOCAMIZ RAKİBİ ÇOK İYİ ANALİZ EDİYOR"

Milli oyuncu ayrıca, "Hocamızın istediklerini yavaş yavaş daha fazla yansıtıyoruz. Bu da skor ve oyun olarak karşılığını alıyoruz. Hocamız dünya çapında, rakipleri çok iyi analiz ediyoruz. Son 2 maçtır bunun karşılığını alıyoruz. Büyük Fenerbahçe taraftarına bol skorlu galibiyetler armağan olsun." diye konuştu.