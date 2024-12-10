Çağlar Söyüncü: Kazanmak için her şeyimizi vereceğiz

AA & Ensonhaber

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın İspanya'nın Athletic Bilbao ekibini konuk edecek Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü, kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Zorlu bir hafta sonu geçirdiklerini aktaran Çağlar, "Çok önemli bir maçımız var. Kazanmak için her şeyimizi vereceğiz. Mücadeleyse mücadele. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Sistemleri olan bir takım. Biz de kendi analizlerimizle yarına hazır şekilde çıkacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"STOPERDE ÇOK KALİTELİ ARKADAŞLAR VAR"

Genç futbolcuları Yusuf Akçiçek'in büyük potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Çağlar, "Öyle olmasa hocamız üstünde çok fazla durmazdı. Elimizden geldiğince genç kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şans geldiği sürece en iyi şekilde değerlendireceklerdir" şeklinde görüş belirtti.

Savunmada kaliteli oyuncuları olduğunu aktaran Çağlar, sözlerini şöyle tamamladı: