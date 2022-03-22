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    Çağlar Söyüncü: Şampiyon yüzde 90 Trabzonspor

    Premier Lig takımı Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, Süper Lig'e dair açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 15:36
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    Çağlar Söyüncü: Şampiyon yüzde 90 Trabzonspor

    İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City forması giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, Tivibu Spor'a konuştu.

    "TRABZONSPOR ŞAMPİYONLUĞUN YÜZDE 90 ADAYI"

    Portekiz ile oynanacak karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulunan Çağlar Söyüncü, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında da konuştu.

    Trabzonspor'un iyi futbol oynadığını ifade eden Çağlar Söyüncü, "İzlediğim kadarıyla Trabzonspor gerçekten şampiyonluğun yüzde 90 adayı." dedi.

    Çağlar Söyüncü: Şampiyon yüzde 90 Trabzonspor #1


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