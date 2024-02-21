Çağlar Söyüncü: Şu an tek konuştuğumuz şey şampiyonluk Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Süper Lig şampiyonluğu hakkında konuştu. Çağlar, "İlk hedefim 6 ay boyunca iyi performans sergilemek ve uzun süredir şampiyon olmayan Fenerbahçe'ye şampiyonluk yaşatmak" dedi.

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26 haftası geride kalan Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinci basamakta yer alan Fenerbahçe, devre arasında savunma bölgesini milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile güçlendirmişti.

Sezon sonunda şampiyonluğu hedefleyen sarı-lacivertliler, milli futbolcuyla kiralık olarak sözleşme imzalamıştı.

Atletico Madrid'de ayrılarak Fenerbahçe'ye gelen Çağlar Söyüncü, sarı-lacivertli takımın gerçekleştirdiği idman sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Takım olarak iyi durumdayız"

Savunma oyuncusu, sözlerine şu şekilde başladı:

Takım olarak iyi durumdayız. Gelmeden önce yakın arkadaşlarım iyi bir ortam olduğunu söylüyorlardı. Ben de geldim ve gördüm. Hedefimiz şampiyonluk. Taraftarlarımızla birlikte elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz.

"Transfer sürecim yaklaşık üç hafta sordu"

Transfer süreci hakkında konuşan Çağlar, şunları dedi:

Transfer sürecim yaklaşık üç hafta sordu. Bir gün 'Bitti' deniyor, ertesi gün görüşmeler devam ediyor. Mental olarak süreç yordu. Biz de saygı gösterdik. Mutlu sona ulaştık, mutluyuz. Burada olmaktan dolayı mutluyum.

"Oturmuş bir takma geldim, bu işimi zorlaştırıyor"

Oturmuş bir takıma geldiğini belirten Çağlar Söyüncü, şu değerlendirmeyi yaptı:

Oturmuş bir takma geldim, bu işimi zorlaştırıyor. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Stoperde benimle birlikte 6 oyuncu var. Serdar Aziz Ağabey yıllarca ligimizde ve Milli Takım'da oynadı. Leonardo Bonucci var. Kimin oynayacağının kararını hocamız verecek. Onun kararlarına saygı duyuyorum. Eksiklerim var, sene başından bu yana çok fazla oynamadım. Oynayarak daha iyiye gidiyorum.

"Şu an tek konuştuğumuz şey şampiyonluk"

Yalnızca şampiyonluktan bahsettiklerini söyleyen 27 yaşındaki isim, şu ifadeleri kullandı:

İlk hedefim 6 ay boyunca iyi performans sergilemek ve uzun süredir şampiyon olmayan Fenerbahçe'ye şampiyonluk yaşatmak. İlk hedef bu, ondan sonrasına bakacağız. İşin içinde profesyonellik var, iş bizden de çıkıyor. Şu an tek konuştuğumuz şey şampiyonluk.

"İlk defa Süper Lig'de oynuyorum"

İlk kez Süper Lig'de mücadele ettiğini belirten Çağlar, şu sözleri sarf etti:

İlk defa Süper Lig'de oynuyorum. Büyük bir camiaya geldim, sorumluluklarım fazla. Hem saha içi, hem özel hayat. Alışma sürecimin Türk olmama rağmen daha uzun süreceğini düşünüyordum. Çünkü oturmuş bir takıma geldim. Hocalarım, arkadaşlarım sağ olsun kısa sürede kaynaşma oldu. İyi oyuncular var, dışarıdan göründüğü gibi kolay bir lig değil."

"Atletico Madrid ile kontratım var"

Geleceği adına konuşan Çağlar Söyüncü, şu açıklamayı yaptı:

Maddi olarak kazanç sağlıyoruz. Kazandığım paranın hakkını vermek isterim. Fenerbahçe'de de hedefim bu. Atletico Madrid ile kontratım var. 6 aylık süreç çok önemli. Mutlu sona ulaşırsak, durumum ilerleyen zamanda netleşir diye düşünüyorum.

"EURO 2024'te de bizi güzel bir turnuva bekliyor"

EURO 2024 adına konuşan Çağlar Söyüncü, açıklamalarına şöyle devam etti:

Rekabet hep olacak. Bu bizi geliştirecek. En iyi performansı veren oynayacak. Arkadaşlık çok yüksek, EURO 2024'te de bizi güzel bir turnuva bekliyor. Güzel geçeceğini düşünüyorum.

"Burada iyi performans sergilemek, Fenerbahçe ve Türk halkına kendimi göstermek istiyorum"

Elinden gelenin en iyisi yaptığını söyleyen Çağlar, şöyle konuştu:

İsmail Hoca sağ stoper olarak şans veriyor, ben de elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Fenerbahçe'de çok yakın arkadaşlarım var. Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş... Onlarla konuştuğumda iyi bir ortam olduğunu söylüyorlardı. Ben de son bir senede mental olarak yoruldum. Forma süresi, sakatlıklar... Ayrıca EURO2024 geliyor. Burada iyi performans sergilemek, Fenerbahçe ve Türk halkına kendimi göstermek istiyorum.

"Takımda olumsuz bir hava olup olmadığını net bir şekilde söyleyemem"

Çağlar Söyüncü, açıklamalarını şöyle noktaladı: