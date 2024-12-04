Çağlar Söyüncü takımla çalıştı! Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı

Haber Merkezi

Fenerbahçe, 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 15. hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmalarıyla başladı.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Ardından sahada pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda yaptığı çift kale maçlarla tamamladı.

Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmanın ilk 11’inde başlayan ve 60 dakika üzeri süre alan oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.

Fenerbahçe hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

ÇAĞLAR, ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Öte yandan sarı-lacivertlilerde derbi öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, takımla çalışmalara başladı.