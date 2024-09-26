Çağlar Söyüncü: Taraftarımıza moral vermek istedik

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UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki ilk maçında Union Saint-Gilloise'yi 2-1 yenmeyi başaran Fenerbahçe'nin stoperi Çağlar Söyüncü, maç sonrası duygularını paylaştı.

"BİZİ YALNIZ BIRAKMAYAN TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜRLER"

Milli futbolcu,

Buraya kadar gelen taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Geçtiğimiz hafta sonu zorlu anlar yaşamıştık ve onlara moral vermek istedik. Bu hedefimizi başardığımız için mutluyuz; onları biraz olsun sevindirebildik. Bizleri asla yalnız bırakmıyorlar ve bizim görevimiz de onları sürekli mutlu etmek. Eğer takım kazandıysa, hepimiz iyiyiz; kaybettiysek, o zaman durumumuz pek iyi değil. Tüm destekleri için herkese çok teşekkürler.