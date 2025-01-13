Çağlar Söyüncü'den 3 puan sözleri: Kaybetme lüksümüz yok

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Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor'u 3-2 mağlup ettiği maçta sarı-lacivertlilerin ikinci golünü atan Çağlar Söyüncü, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"PUAN KAYBI LÜKSÜMÜZ YOK"

Mücadeleyi değerlendiren Çağlar, "Maça istemediğimiz şekilde başladık ama istediğimiz noktaya geldik. Bundan sonra puan kaybı lüksümüzün olmadığını biliyoruz, bunun stresini yaşadık. Oynayan oynamayan tüm arkadaşlarımla birlikte Fenerbahçe'yi daha iyi yerlere getirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.