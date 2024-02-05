Çağlar Söyüncü'den Ali Koç'a teşekkür Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye kiralanan Çağlar Söyüncü, ilk röportajını kulüp televizyonuna verdi.

ensonhaber.com

Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına Bitexen Antalyaspor karşısında çıkan Çağlar; kendi performansına, takımdaki forma rekabetine ve transfer sürecine ilişkin açıklamalar yaptı.

Desteklerinden ötürü taraftarlarımıza da teşekkür eden Çağlar, “Transfer sürecimdeki en büyük etkenlerden biri, sezon sonu yaşayacağımız şampiyonluk hayalleri.” dedi.

"Şu anda çok mutluyum"

Benim için de büyük bir keyif taraftarlarımıza sizin aracılığınızla mesaj vermek. Benim için de çok özel. Şu an hedeflediğim noktadayım. Gelmeden önce her futbolcu gibi benim de hedeflerim, hayallerim… Hayallerime takım olarak da sezon sonu ulaşacağımıza inanıyorum. İlk hedefim takıma çabuk adapte olmak, oynayabilmekti. Dün itibarıyla bunu gerçekleştirdim. Bundan dolayı mutluyum, güzel bir galibiyet aldık. Takım arkadaşlarıma, hocalarıma, taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Adaptasyon sorunumu Türk olduğum için hızla atlatacağımı biliyordum ama yeni bir takıma geldim, çok kaliteli isimler var. Hepsi bana yardımcı oldu. Şu anlık çok mutluyum.

"Faydalı olmaya çalışacağım"

Antalyaspor da iyi mücadele sergiledi. Onları da tebrik ederim, bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim. Kendi açımdan iyi bir maç çıkardım. Tabii ki eksiklerim var. Onları daha çok çalışarak, takım antrenmanları yaparak, maç oynayarak telafi edeceğimi düşünüyorum. Maç oynamak futbolcu için çok önemli. Şu ana kadar orada da hiçbir antrenmanı kaçırmadım. Ama maç ritmi daha farklı oluyor. Bu yönde eksiklerim var. Oynayarak adaptasyonumu daha da hızlı geliştirip takıma daha faydalı olmaya çalışacağım.

"Maçtan önce Serdar ağabeyle konuştuk"

Maçtan önce Serdar Ağabey'le konuşmuştuk. Antalya sahasında çok milli maç oynadığımız dönemler olmuştu, 2016-2017 senelerinde. Konuşmuştuk ama bu aklıma gelmemişti. Belki maça konsantre olmamdan dolayı gelmemişti. Şimdi hatırladım. O da çok özel bir maçtı. O maçı da kazanmıştık. Bu maçta da kazandık. İki maçtan da galip ayrılmamız çok önemli.

"Aile ortamı var"

Benim için ve diğer oyuncular için büyük bir şans. Bunu altını çizerek söylüyorum. Avrupa’da kariyerleri ortada olan futbolcu arkadaşlarım. Fenerbahçe bu karışımı sezon başından beri güzel yaptı. Takımın içine girince bunu daha da net söyleyebilirim. Rekabet her yerde olduğu gibi burada da aşırı derecede var. Bu rekabetin bizi mutlu sona ulaştıracağından kimsenin şüphesi olmasın. Bizim için şans, daha tecrübeli ve kariyerli futbolcularla oynamak. Bir aile ortamı var.

"Ali Koç'a teşekkür ederim"

Zor bir süreçti. Yorucuydu, özellikle 2,5-3 haftaya yakın sadece mental olarak değil beden olarak da. Tamamen buraya odaklanmıştım. Başka hiçbir yeri düşünmüyordum. O yüzden benim için biraz zor geçti. Ama tabii işin sonu mutlu bitince… Maçtaki performansımı buna da bağlayabilirim. Transferin verdiği mutluluk ve huzurdan dolayı da kendimi daha rahat hissedebiliyorum, sahada daha rahat hareket edebiliyorum. Takım arkadaşlarımın da verdiği destekle… Ülkeme dönüyorum en önemlisi. Zorlu bir süreçti ama ben her şeyin sonuna bakıyorum. Güzel bittiği için Ali Başkanıma da, Atletico Madrid başkanına da teşekkür ederim. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

"Şampiyonluk hayalleri"

Transfer sürecimdeki en büyük etkenlerden biri sezon sonu yaşayacağımız şampiyonluk hayalleri diyebilirim. Gerçekten dışarıdan izlediğimde şu anki kadar hissedemiyordum. Ama şu an işin içine girince bir aile ortamı, bir birliktelik… Maçların sonuçlarının nasıl çıktığını daha iyi anlayabiliyorum. Antrenman programlarımız gerçekten iyi, iyi çalışıyoruz, çok tecrübeli isimler var. Yaşları ilerlemesine rağmen her antrenmanı yüzde 100 yapıyorlar. O yaşta olmalarına rağmen gençlere örnek oluyorlar. Bu da birleşince maçlarda istediğimiz 3 puanı daha rahat alabiliyoruz. Hedeflerimiz büyük. Önümüzde 4 kupa duruyor. Hepsini de alabileceğimize inanıyorum. Bütün takım arkadaşlarımız bunları canıgönülden istiyor. Yabancılarla da konuşuyorum. Çoğuyla karşılıklı oynadım, onlarla da iyi iletişimim var. Herkes bunu istiyor. Transfer sürecimdeki en büyük etken bu oldu.

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