Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'ye kötü haber Fenerbahçe'de moralleri bozan bir gelişme yaşandı. Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Çağlar Söyüncü için camiaya kötü haber geldi.

ensonhaber.com

Fenerbahçe'de, Union Saint-Gilloise ile oynanan deplasman maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü, milli arada takımla çalışmalara başladı.

Ağrıları devam eden Çağlar'ın önümüzdeki dönemde oynaması beklenmiyor.

Adana Demir, Galatasaray ve Olympiakos maçlarında forma giymesinin zor olduğu ifade ediliyor.

7 maça çıktı

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 7 karşılaşmada görev alan Çağlar Söyüncü, bu maçlarda toplamda 512 dakika süre aldı.

Milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro olarak belirtiliyor.