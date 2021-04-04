Çağlar Söyüncü'nün korona testi pozitif çıktı

Leicester City Teknik Direktörü Rodgers, Çağlar Söyüncü'nün Kovid-19'a yakalandığı açıkladı.

Milli Takım dönüşü koronavirüse yakalanan futbolcuların arasına Çağlar Söyüncü de katıldı.

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers, milli futbolcumuzun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

"ŞU ANDA KENDİSİNİ İYİ HİSSEDİYOR"

Rodgers, 2-0 kaybettikleri Manchester City maçının ardından yaptığı açıklamada, Çağlar'ın koronavirüs nedeniyle kadroda yer almadığını belirterek, "Şu anda kendisini iyi hissediyor. Ne zaman geri döneceğini görmek için süreci takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kuzey İrlandalı teknik adam, Türkiye'de bulunan Çağlar'ın durumuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile temas halinde olduklarını da kaydetti.