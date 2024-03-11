Çağlar Söyüncü'nün sağlık durumu belli oldu
ensonhaber.com

UEFA Konferans Ligi'nde oynanan Union Saint-Gilloise maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Çağlar Söyüncü'nün sol uyluk hamstring kas grubunda orta şiddetli yırtık tespit edildi.

En az 3 hafta yok

Haberde, Çağlar'ın Trabzonspor ve Union SG maçlarında oynayamayacağı belirtilirken, sahalardan en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.

3 ay sonra Atletico Madrid'e dönecek

12 milyon euro bonservis bedeli olan yıldız futbolcunun, 3 ay sonra kiralık olarak geldiği sarı-lacivertli takımdan ayrılmasını bekleniyor.

27 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe formasıyla 7 maça çıkmış, performansıyla da parmak ısırtmıştı.