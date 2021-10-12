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    Çağtay Kurukalıp'a özel program

    Fenerbahçe'nin genç sol beki Çağtay Kurukalıp'a özel program hazırlandı.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2021 - 16:04
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 16:11
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    Çağtay Kurukalıp'a özel program

    Sarı-lacivertlilerin bu sezon yaptığı transferler arasında fazla ses getirmeyeni, Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak kadroya katılan Çağtay Kurukalıp'tı.

    19 yaşındaki sol bek, birçok sakatlık yaşanmasına rağmen sadece 4. haftadaki Sivas maçında kadroya girebildi ancak süre almadı.

    Çağtay Kurukalıp a özel program #1

    ÖZEL PROGRAM HAZIRLANDI

    Pereira'nın, tekniğini ve yeteneğini beğendiği genç öğrencisinin fiziğini güçlendirmesi için özel bir idman programı hazırlattığı öğrenildi.

    Çağtay eğer kendisinden beklenen gelişimi gösterebilirse, önümüzdeki haftalarda maç kadrolarında daha çok yer bulabilir.

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