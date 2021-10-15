Caiçara: Aykut Kocaman'dan özür dilerim

Başakşehir'in başarılı oyuncularından Junior Caiçara, Beşiktaş maçı sonrasında savunma futbolu oynatmakla suçladığı Aykut Kocaman'dan özür diledi.

Başakşehir'de Caiçara, Beşiktaş'ı 3-2 yendikleri maçın sonrasında açıklamalarda bulundu.

Formasına geri kavuşması sonrasında duyguları sorulan Caiçara, "Sizlerin önceliğinde sayın Aykut Kocaman'dan böyle bir olay nedeniyle özür diliyorum. Sosyal medyadaki yorumum farklı yerlere gitti. Herkese, Aykut Kocaman hocamızdan özür dilediğimi belirtmek istiyorum. Uzun yıllardır Türkiye'de oynuyorum, hislerimi aktarmamın bu kadar farklı yerlere gideceğini tahmin etmemiştim." dedi.





BEŞİKTAŞ...

Önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Brezilyalı, "Çok önem arz eden bir maçtı, bizim için çok önemliydi. Uzun süredir sıkıntılı gidiyorduk. Yorucu bir maç oldu, Beşiktaş gibi bir rakibe karşı alınan sonuç önemli. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde de iyi mücadele gösteriyor, Türkiye'nin en iyi takımlarından birine karşı böyle bir performans göstermek önemliydi" ifadelerini kullandı