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- Caleb Ekuban'a Torino'dan teklif
Caleb Ekuban'a Torino'dan teklif
Trabzonspor'un Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban, Serie A takımlarından Torino'nun transfer listesine girdi.
- Haber Merkezi
- 14.03.2021 - 14:41
Trabzonspor 'un Ganalı futbolcusu Ekuban'a, Serie A ekibi Torino'dan teklif geldi. Ekuban için İtalyan temsilcisi 3 milyon euroluk bonservis teklifi yaptığı öğrenildi.
İLK GÖRÜŞMEDE OLUMSUZ YANIT
Bordo-mavili yönetimin ise Ekuban'ı bu fiyata vermelerinin mümkün olmadığını belirtti. Taraflar arasında pazarlıkların sürdüğü belirtildi.
23 MAÇTA 7 GOL
2017-2018 sezonu başında Eskişehirspor'dan bordo-mavili takıma transfer olan sağ bek oyuncusu bu sezon toplam 23 maçta 7 gole imza attı.