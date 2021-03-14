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    Caleb Ekuban'a Torino'dan teklif

    Trabzonspor'un Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban, Serie A takımlarından Torino'nun transfer listesine girdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2021 - 14:41
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    Caleb Ekuban'a Torino'dan teklif

    Trabzonspor 'un Ganalı futbolcusu Ekuban'a, Serie A ekibi Torino'dan teklif geldi. Ekuban için İtalyan temsilcisi 3 milyon euroluk bonservis teklifi yaptığı öğrenildi.

    İLK GÖRÜŞMEDE OLUMSUZ YANIT

    Bordo-mavili yönetimin ise Ekuban'ı bu fiyata vermelerinin mümkün olmadığını belirtti. Taraflar arasında pazarlıkların sürdüğü belirtildi.

    23 MAÇTA 7 GOL

    2017-2018 sezonu başında Eskişehirspor'dan bordo-mavili takıma transfer olan sağ bek oyuncusu bu sezon toplam 23 maçta 7 gole imza attı.

    Caleb Ekuban a Torino dan teklif #1

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