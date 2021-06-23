Caleb Ekuban'ın bonservis bedeli belli oldu

Trabzonspor'un deneyimli isimlerinden Caleb Ekuban'a teklifler gelmeye devam ederken bordo-mavililer de Ganalı ismin bonservis bedelini 6 milyon euro olarak belirledi.

Transfer sezonuna bomba gibi bir giriş yapan Trabzonspor'da, satılacak futbolcular da belirlenmeye devam ediyor.

İTALYA VE FRANSA'DAN TEKLİFLER VAR

Takımın başarılı isimlerinden Ekuban'a deyim yerindeyse teklif yağıyor. Özellikle İtalya'dan Fiorentina, Torino ve Sampdoria'nın istediği Ganalı hücum oyuncusu için Fransız ekibi St.Etienne de devrede.

Ekuban için minimum 6 milyon euro fiyat biçen Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, bu önerinin gelmesi durumunda başarılı oyuncunun ayrılığına izin verecek.

1.2 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Hatırlanacağı üzere tecrübeli oyuncu, 1.2 milyon euro bonservisle Leeds United'dan transfer edilmişti.

Ekuban, geçtiğimiz sezon 33 maçta 11 gol 4 asist yapmıştı.