Çalhanoğlu salgın döneminde Milan'ı taşıdı

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, kırmızı-siyahlı takımdaki üçüncü sezonunda 11 golle bir sezondaki en yüksek gol sayısına ulaştı.

Serie A takımlarından Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 2019-2020 sezonunda lig ve İtalya Kupası'nda attığı 11 gol ve 9 asistle dikkati çekti.

Sezona teknik direktör Marco Giampaolo ile giriş yapan Milan'da teknik adamın tercihiyle daha çok orta sahada görev yapan Hakan Çalhanoğlu, bu sezonki ilk golünü ligin 2. haftasında Brescia'ya attı ve takımına galibiyeti getirdi.

Milli oyuncu, ligin 8. haftasındaki Lecce maçında 1 gol ve 1 asistle 2-2 biten mücadelede skora doğrudan katkıda bulundu.

Ligin ilerleyen haftalarında dönem dönem kısa süreli sakatlık da geçiren 26 yaşındaki oyuncu, takımın başına geçen yeni teknik direktör Stefano Pioli ile sol açıkta görev almaya başladı. Hakan Çalhanoğlu, 22. haftadaki Hellas Verona maçında beraberlik golünü atarak 1 puanda rol oynadı.

İtalya'nın salgından ciddi şekilde etkilenmesi nedeniyle ligler, mart ayında durdurulurken, futbol maçlarının yasak olduğu bu dönemi, Milan ve Hakan Çalhanoğlu'nun iyi geçirdiği sonradan istatistiklere yansıdı.

MİLAN'DAKİ EN GOLCÜ SEZONU

2017-2018 sezonu başında Milan'a transfer olan milli oyuncu, 45 maça çıktığı sezonda 8 gol, 14 asistlik performansıyla takımına katkıda bulundu.

Serie A'daki ikinci sezonu olan 2018-2019'da ise Türk futbolcu, forma giydiği 46 müsabakada, 4 gol ve 13 asistlik performans gösterdi.

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon ise 38 maçta 11 gol, 9 asistlik performansıyla Serie A'daki en golcü sezonunu geçirdi.