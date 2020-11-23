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    Campanharo: İlk golümü attım çok mutluyum

    Galatasaray karşısında 1 gol bulan Kayserisporlu futbolcu Campanharo, maç sonrasında değerlendirmelerde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2020 - 23:05
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    Campanharo: İlk golümü attım çok mutluyum

    Kayserisporlu futbolcu Campanharo, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

    "ÇOK MUTLUYUM"

    Campanharo maç sonu açıklamasında; "Çok mutluyum öncelikle. 1 puan aldık. Süper Lig'deki ilk golümdü. Ayrı bir mutluluktu. Galatasaray gibi bir takıma karşı 10 kişi 1 puan almak başarıdır. İlk yarı Galatasaray'a çok alan verdik. İkinci yarı savaştık ve altın değerinde 1 puan aldık." dedi.

    Campanharo: İlk golümü attım çok mutluyum #1

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