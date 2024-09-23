Can Arat, Serhat Akın'ın boğa gol sevincinin sırrını açıkladı Fenerbahçe'nin "Kadıköy Boğası" lakaplı eski oyuncusu Serhat Akın ile ilgili yine eski Fenerbahçeli oyuncu Can Arat öyle bir iddiada bulundu ki, herkes şaştı kaldı.

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Haber Merkezi

Futbolu bıraktıktan sonra Acun Ilıcalı'nın Survivor programında, sonrasında sosyal medya platformlarında yorumculuk yapmaya başlayan "Kadıköy Boğası" lakaplı eski Fenerbahçeli oyuncu Serhat Akın ile ilgili müthiş bir iddia ortaya atıldı.

BTV Youtube kanalında "Sözde Futbol" programında Bışar Özbey, Rasim Ozan Kütahyalı ve Oktay Derelioğlu ile program yapan Fenerbahçeli eski futbolcu Can Arat, Serhat Akın'ın "Kadıköy Boğası" lakabını aldığı sevinci ile ilgili bombayı patlattı.

Can Arat, Serhat Akın'ın Kadıköy Boğası işaretini Fenerbahçe'ye değil İspanya’dan getirdiği bir eskorta yaptığını iddia etti.

"YA ESKORT YA FENERBAHÇE"

İşte Can Arat'ın ilginç iddiası:

Serhat Akın, Kadıköy Boğası işaretini Fenerbahçe’ye değil İspanya’dan getirdiği bir eskorta yapıyordu.



Aziz Yıldırım bunu öğrendi. Çağırdığı eskortla 2 ay birlikte yaşamaya devam etti. Aziz Yıldırım dedi ki "Ya eskort ya Fenerbahçe.” Fenerbahçe'yi bıraktı gitti.



Şimdi kalkmış Fenerbahçe üzerinden para kazanmaya çalışıyor.