Can Keleş, eski takımı Beşiktaş'a rakip oldu

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Süper Lig'de 30. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa’nın devre arası transfer döneminde Beşiktaş’tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Can Keleş, lacivert-beyazlı forma ile ligde ilk kez ilk 11’de görev yaptı.

BEŞİKTAŞ'A RAKİP OLDU

Teknik direktör Burak Yılmaz, 23 yaşındaki kanat oyuncusunu sezon genelinde hamle oyuncusu olarak kullanırken, Beşiktaş karşısında ilk 11’de sahaya sürdü.

Can Keleş, bu maçla birlikte eski takımına rakip oldu.