Can Keleş yerde kaldı! Kasımpaşa, Galatasaray karşısında penaltı kazandı

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Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maç gol düellosuna sahne oldu. 6 kez ağların sarsıldığı maç 3-3'lük eşitlikle sona erdi.
KASIMPAŞA VAR UYARISIYLA PENALTI KAZANDI
Kasımpaşa, Galatasaray'a karşı 84. dakikada VAR uyarısıyla penaltı kazandı.
Can Keleş'in Carlos Cuesta'nın müdahalesiyle yerde kalması sonrası oyun önce devam etti. Ardından hakem Cihan Aydın'a VAR hakemi Tomasz Kwiatkowski'den izleme önerisi geldi.
Pozisyonu monitörden inceleyen hakem Cihan Aydın, 84. dakikada penaltı noktasını gösterdi.
HAJRADINOVIC, GOLÜ BULDU
Topun başına gelen Haris Hajradinovic, 85. dakikada skoru 3-3'e getirdi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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