Can Uzun, oyundan çıktıktan sonra gözyaşlarını tutamadı Padeborn'a 2-0 yenilen Nürnberg'de forma giyen milli futbolcu Can Uzun, yaşadığı şanssızlık sonrası oyundan alındıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

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Almanya Bundesliga 2'nin 30. hafta mücadelesinde Nürnberg ile Paderborn karşı karşıya geldi.

Nürnberg'in ev sahipliğinde Franken Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Paderborn oldu.

Bu maçta ise milli futbolcu Can Uzun, istediğini bulamadı.

Topa iki kere dokunduğu için vuruş geçersiz sayıldı

Can Uzunlu Nürnberg, karşılaşmada 1-0 yenik durumda iken Paderborn karşısında penaltı vuruşu kazandı.

Penaltı vuruşunda topun başına geçen Can Uzun, kaleciden dönen topu ağlara gönderse de penaltı vuruşu sırasında iki kez topa dokunduğu için ağlara giden top gol geçerliliği kazanmadı.

Gözyaşlarına hakim olamadı

Can Uzun, kaçırdığı penaltı sonrası takımı ikinci golü yemesiyle moral olarak çöktü. Bu duruma kayıtsız kalamayan Nürnberg takımı teknik direktörü Cristian Fiel, genç yıldızı 68. dakikada kenara aldı.

Can Uzun, saha kenarına geldiği anla birlikte gözyaşlarına hakim olamadı ve uzun süre üzüntü yaşadı.

(Görüntüler TivibuSpor'dan alınmıştır.)