Can Uzun, Türkiye'yi seçti: Kalbimin sesini dinledim Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'te forma giyen ve Almanya Futbol Federasyonu'nun da yakından ilgilendiği Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığını açıkladı.

ensonhaber.com

Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'te forma giyen ve bu sezon gösterdiği performansla Almanya'yı sallayan Can Uzun, milli takım tercihini yaptı.

18 yaşındaki golcü, alt yaş kategorilerinde olduğu gibi A Milli Takım tercihini de Türkiye'den yana yaptığını açıkladı.

Can Uzun, "Kalbimin sesini dinledim." sözleriyle tercihini açıkladı.

Hamit Altıntop uğraş verdi

Almanya Futbol Federasyonu'nun da kendilerini seçmesi için yoğun çaba sarf ettiği Can Uzun, geçen günlerde TFF'nin milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop ile bir araya geldi.

Mart ayında çağrılacak

22 Mart'ta Macaristan, 26 Mart'ta ise Avusturya ile özel karşılaşmalar yapacak olan A Milli Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella'nın da Can Uzun'u aday kadroya çağırmayı planladığı öğrenildi.

Almanlara konuştu

Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığını açıklayan 18 yaşındaki yıldız oyuncu Can Uzun, Sky Sports Almanya'ya tercihi hakkında açıklamalarda bulundu.

Kalbimin sesini dinledim. Böyle bir karar kulüp değiştirmek gibi bir kariyer kararı değil, kalpten gelen bir karar. Milli takımı hissetmeniz gerekiyor ve kalbim ve içgüdülerim bana Türkiye'nin benim için doğru seçim olduğunu söyledi.

"Doğru hissettiriyor"

Bu doğru. Düşünmek için biraz daha zaman istedim. Geçtiğimiz birkaç ay boyunca ailem ve en yakın arkadaşlarımla bu konu hakkında çok konuştum ve onların fikirlerini de dinledim. Ancak sonuçta, kalbimden gelen çok kişisel bir karar verdim. Bu benim kararım ve benim için çok iyi ve kesinlikle doğru hissettiriyor.

"Olağanüstü bir jenerasyon var"

Dediğim gibi, bu kalbimden gelen bir karardı ve hangi milli takımın bana şampiyonluklar kazanma veya daha iyi reklam anlaşmaları yapma şansı verebileceğine dair herhangi bir taktiksel değerlendirme yapmadım. Milli takımda yüreğinizle oynarsınız – bu şan ve şerefle ilgilidir. Kendi memleketinizde bir futbol efsanesi olmaktan daha büyük bir şey yoktur. Elimden gelen her şeyi yapacağım ve Türkiye için gururla oynayacağım. Avrupa Futbol Şampiyonası 2032 Türkiye'de gerçekleşecek ve biz olağanüstü yeteneklere sahip güçlü bir jenerasyonuz, Avrupa Futbol Şampiyonası 2032'ye kadar her turnuva benim için bir onur ve mükemmel bir hazırlık.

"Almanya da benim memleketim"

Sonuç olarak Rudi Völler'in de bana tavsiye ettiği gibi kalbimin sesini dinledim. Ancak kararımı vermeden önce her iki milli takımla da konuşmak benim için önemliydi, bu aynı zamanda bir saygı meselesi. Türkiye'nin yanı sıra Almanya da hayatımda her zaman çok önemli bir rol oynayacak. Regensburg'da doğdum, Regensburg, Ingolstadt ve Nürnberg'de futbol oynamayı öğrendim, Regensburg'da okula gittim, burada birçok arkadaşım var ve Nürnberg'de profesyonel futbolcu oldum. Bu nedenle Alman milli takımına ev sahipliği yapacakları Avrupa Şampiyonası ve gelecek için en iyi dileklerimi sunuyorum. Herkese Almanya’ya çok minnettar olduğumu söyleyebilirim. Türkiye ve Almanya benim memleketlerim.

"Türkiye benim için onur"

Baskı hissetmedim. İki büyük futbol ulusunun bana bu derece inanmasını daha çok bir onur olarak görüyorum. Milli takım için oynamayı gerçekten dört gözle bekliyorum ve Türkiye ile başarımı en üst düzeye çıkarmak istiyorum.

İstanbul devleri de istiyordu

Bu yaz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelen 18 yaşındaki golcü, Nürnberg formasıyla Bundesliga 2'de çıktığı 22 maçta 14 gol kaydederken 3 golün de hazırlayıcısı oldu.

Türkiye U17 Milli Takımı formasını da 12 kez terleten Can, söz konusu karşılaşmalarda 7 gol attı.