Can Uzun yine sahneye çıktı! Almanlar övgü yağdırıyor

Almanya Bundesliga 2'nin 25. hafta mücadelesinde Christian Titz yönetimindeki Magdeburg ile Christian Fiel'in çalıştırdığı Nürnberg karşı karşıya geldi.
MDCC Arena'da oynanan müsabakayı Nürnberg 1-0'lık skorla kazandı.
Konuk ekibin galibiyet golünü ise 80. dakikada milli futbolcu Can Uzun kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Nürnberg 36 puana ulaşırken, Magdeburg 31 puanda kalmış oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Nürnberg evinde St. Pauli'yi konuk ederken, Magdeburg deplasmanda Karlsruher ile karşılaşacak.
"Üst düzey yetenek Can Uzun"
Nürnberg'in genç golcüsü Can Uzun'un gösterdiği bu performans Alman basınında geniş yer aldı.
Alman medyasından Sport1 "Üst düzey yetenek Can Uzun" başlığını kullanarak yaptığı haberde, şu ifadeleri kullandı:
Üst düzey yeteneklere sahip olan Can Uzun, FC Nürnberg'i 2. Bundesliga'da üst üste ikinci galibiyetine taşıdı. 18 yaşındaki oyuncu, FC Magdeburg karşısında alınan 1-0'lık galibiyette fark yarattı ve Nürnberg'in küme düşme hattının beş puan gerisinde sekizinci sırada yer alarak sessizce yükselme hayalleri kurmasını sağladı.
Tercihini A Milli Takım'dan yana kullandı
A Milli Takımımızı tercih eden 18 yaşındaki genç yetenek, bu sezon Almanya Bundesliga 2'de Nürnberg formasıyla çıktığı 24 maçta 16 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış