Haberler



Futbol



Can Uzun yine sahneye çıktı! Almanlar övgü yağdırıyor

Can Uzun yine sahneye çıktı! Almanlar övgü yağdırıyor Nürnberg, Bundesliga 2'nin 25. haftasında deplasmanda Magdeburg'u 1-0'lık skorla yendi. Bu maçta Nürnberg'e üç puanı getiren golü kaydeden milli futbolcu Can Uzun'a Alman basınından övgüler geldi.