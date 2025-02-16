Can Uzun'un gol attığı maçta Eintracht Frankfurt, Holstein Kiel'i mağlup etti

Haber Merkezi
Almanya Bundesliga'nın 22. hafta mücadelesinde Eintracht Frankfurt ile Holstein Kiel karşı karşıya geldi.
Frankfurt Arena'da oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım oldu.
Frankfurt'un gollerini, Hugo Larsson, Tuta ve Can Uzun kaydederken Holstein Kiel'in tek golü Finn Porath'tan geldi.
Ev sahibi ekipte Hugo Ekitike, 45. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
CAN UZUN'DAN GOL
Eintracht Frankfurt'ta forma giyen ve 71 dakika sahada kalan milli futbolcumuz Can Uzun, Frankfurt adına bir gol kaydetti.
FRANKFURT, 7 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Bu sonuçla birlikte Eintracht Frankfurt'un Bundesliga'daki yenilmeme serisi 7 maça çıktı. (4G 3B) Frankfurt Bundesliga'da 42 puanla 4. sırada yer alıyor.
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