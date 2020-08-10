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    Candaş Tolga Işık: Abdullah Avcı düzeltme yapmalı

    Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından siyah-beyazlıların eski teknik direktörü Abdullah Avcı'yı eleştirdi. Işık, "Avcı, akla-vicdana uygun bir düzeltme yapmalı" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2020 - 16:52
    • Güncelleme : 10.08.2020 - 16:52
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    Candaş Tolga Işık: Abdullah Avcı düzeltme yapmalı

    Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi ve gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Abdullah Avcı'nın tazminatından vazgeçmesi gerektiğini savundu.

    "AKLA-VİCDANA UYGUN DÜZELTME YAPMALI"

    Işık, "Abdullah Avcı, Beşiktaş'a imza attığı gün anlattığı Beşiktaşlılığın, değerlerin yarısına sahipse el kadar bebeler kumbaralarından para bağışlarken hiç çalışmadan kulüpten milyonlarca lira aldığı o anlaşma ağrına gitmeli! En azından akla-vicdana uygun bir düzeltme yapmalı..." ifadelerini kullandı.

    Candaş Tolga Işık: Abdullah Avcı düzeltme yapmalı #1

    ABDULLAH AVCI NE DEMİŞTİ

    Abdullah Avcı, Beşiktaş'a imza atarken "Beni hayata tutan 3 şey var. Dürüstlük, sadakat ve vefa." şeklinde konuşmuştu.Candaş Tolga Işık: Abdullah Avcı düzeltme yapmalı #2

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