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- Candaş Tolga Işık: Abdullah Avcı düzeltme yapmalı
Candaş Tolga Işık: Abdullah Avcı düzeltme yapmalı
Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından siyah-beyazlıların eski teknik direktörü Abdullah Avcı'yı eleştirdi. Işık, "Avcı, akla-vicdana uygun bir düzeltme yapmalı" dedi.
- Haber Merkezi
- 10.08.2020 - 16:52
- Güncelleme : 10.08.2020 - 16:52
Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi ve gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Abdullah Avcı'nın tazminatından vazgeçmesi gerektiğini savundu.
"AKLA-VİCDANA UYGUN DÜZELTME YAPMALI"
Işık, "Abdullah Avcı, Beşiktaş'a imza attığı gün anlattığı Beşiktaşlılığın, değerlerin yarısına sahipse el kadar bebeler kumbaralarından para bağışlarken hiç çalışmadan kulüpten milyonlarca lira aldığı o anlaşma ağrına gitmeli! En azından akla-vicdana uygun bir düzeltme yapmalı..." ifadelerini kullandı.
ABDULLAH AVCI NE DEMİŞTİ
Abdullah Avcı, Beşiktaş'a imza atarken "Beni hayata tutan 3 şey var. Dürüstlük, sadakat ve vefa." şeklinde konuşmuştu.