Candaş Tolga Işık: Abdullah Avcı düzeltme yapmalı

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından siyah-beyazlıların eski teknik direktörü Abdullah Avcı'yı eleştirdi. Işık, "Avcı, akla-vicdana uygun bir düzeltme yapmalı" dedi.

Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi ve gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Abdullah Avcı'nın tazminatından vazgeçmesi gerektiğini savundu.

"AKLA-VİCDANA UYGUN DÜZELTME YAPMALI"

Işık, "Abdullah Avcı, Beşiktaş'a imza attığı gün anlattığı Beşiktaşlılığın, değerlerin yarısına sahipse el kadar bebeler kumbaralarından para bağışlarken hiç çalışmadan kulüpten milyonlarca lira aldığı o anlaşma ağrına gitmeli! En azından akla-vicdana uygun bir düzeltme yapmalı..." ifadelerini kullandı.

ABDULLAH AVCI NE DEMİŞTİ

Abdullah Avcı, Beşiktaş'a imza atarken "Beni hayata tutan 3 şey var. Dürüstlük, sadakat ve vefa." şeklinde konuşmuştu.