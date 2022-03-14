Candaş Tolga Işık'ın 2020 yılındaki Arda Güler yorumu

Gösterdiği performansla futbolseverlerin alkışını alan genç Arda Güler için 2020 yılında gazeteci Candaş Tolga Işık'ın yorumu, "Böyler bir şey görmedim ben." olmuştu.

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin en çok konuşulan ismi Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki oyuncusu Arda Güler oldu.

Genç oyuncu attığı golle Fenerbahçe'nin Süper Lig'de gol atan en genç oyuncusu oldu.

CANDAŞ TOLGA IŞIK'IN 2 YIL ÖNCEKİ ARDA GÜLER YORUMU

Futbolseverlerlerden alkış alan genç oyuncuyla ilgili gazeteci Candaş Tolga Işık'ın 2020 yılında yaptığı yorum ortaya çıktı.

Işık, Arda Güler'le ilgili, "Emre Belözoğlu... Sen görmüşsündür mutlaka ama, görmediysen bir gör, böyle bir şey görmedim ben. 14 yaşına mı 15 yaşına mı ne? Ben olsam şimdiden kontratı basarım yani." ifadelerini kullanmıştı.