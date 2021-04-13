Caner Erkin: Altay Bayındır kime küfrettiğimi biliyor

Fenerbahçe'de Caner Erkin, Gaziantep FK maçı sonrası Instagram hesabından küfür iddialarına yanıt verdi.

Fenerbahçe'nin tecrübeli isimlerinden Caner Erkin, Gaziantep FK'yı 3-1 yendikleri maçta attıkları 2. golden sonra gol sevincine gelen Altay Bayındır'a küfürlü bir ifade kullandığı yönündeki iddiaların üzerine bir açıklama yaptı.

"ALTAY'IM BİLİYORSUN, ARAMIZDA"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Caner, "Benim üzerimden takıma gölge düşürmeye çalışmayın. Ayrıca Altay'ım sen biliyorsun kime ne dediğimi, aramızda" ifadelerini kullandı.





BARAJI DA CANER KALDIRDI

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'dan yediği golde barajın arkasında yatan Pelkas'ı da Altay Bayındır'ın değil Caner'in kaldırdığı belirtilmişti.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)