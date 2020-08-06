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    Caner Erkin: Hakkınızı helal edin

    Sezon sonunda sözleşmesi biten ve serbest kalan Caner Erkin, Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamadı. Deneyimli isim, yaptığı paylaşımla takıma ve taraftarlara veda etti.
    • Haber Merkezi
    • 06.08.2020 - 17:04
    • Güncelleme : 06.08.2020 - 17:04
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    Caner Erkin: Hakkınızı helal edin

    Siyah-beyazlı takımda bir ayrılık daha yaşandı. 31 yaşındaki tecrübeli sol bek Caner Erkin de takımdan ayrıldığını açıkladı.

    "HAKKINIZI HELAL EDİN"

    Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Caner Erkin, "İyi günde, kötü günde, formamı samimiyetle terletirken, beni anlayan ve yanımda duran Beşiktaş camiasına kalpten teşekkür ederim. Hakkım varsa helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin." ifadeleriyle siyah beyazlı camiaya veda etti.

    Caner Erkin'in paylaşımı şöyle:

    Caner Erkin: Hakkınızı helal edin #1

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