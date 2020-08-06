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Caner Erkin: Hakkınızı helal edin

Caner Erkin: Hakkınızı helal edin

Sezon sonunda sözleşmesi biten ve serbest kalan Caner Erkin, Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamadı. Deneyimli isim, yaptığı paylaşımla takıma ve taraftarlara veda etti.