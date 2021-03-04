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    Caner Erkin: Böyle oynarsak şampiyon olamayız

    Caner Erkin'in, Erol Bulut'un oynattığı futbolu eleştirdiği için kadro dışı bırakıldığı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2021 - 08:58
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    Caner Erkin: Böyle oynarsak şampiyon olamayız

    4 yıllık Beşiktaş macerasının ardından Fenerbahçe'ye geri dönen Caner Erkin, teknik direktör Erol Bulut ile bir türlü anlaşamadı.

    Oyundan her alınışında Bulut'a el-kol hareketi yapan 32 yaşındaki oyuncu, teknik direktörün otoritesini sarstığı gerekçesiyle Trabzonspor maçının kadrosuna alınmamıştı.

    Milliyet'in haberine göre; Tecrübeli sol bekin kadro dışı bırakılmasının nedeninin sadece tepki olmadığı ve Erkin'in, Bulut'un oynattığı futbolu eleştirdiği için de böyle bir ceza aldığı ortaya çıktı.

    Caner Erkin: Böyle oynarsak şampiyon olamayız #1

    "BÖYLE FUTBOL OYNARSAK ŞAMPİYON OLAMAYIZ"

    Galatasaray derbisinin devre arasında “Böyle oynarsak kaybederiz” diyen deneyimli oyuncunun, oynatılan futbolu Göztepe maçı sonrası da eleştirdiği ve “İyi oynamıyoruz. Böyle oynarsak şampiyon olamayız. Şampiyonluğu kaybederiz böyle giderse.” ifadelerini kullandığı belirtildi.

    Caner Erkin: Böyle oynarsak şampiyon olamayız #2

    DURUMU HAFTA SONU BELLİ OLACAK

    İdmanlara alınmayan ve Antalyaspor karşılaşmasında da oynatılmayacak olan Caner'in geleceği, hafta sonu yapılacak toplantının ardından netlik kazanacak.

    Caner Erkin: Böyle oynarsak şampiyon olamayız #3

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