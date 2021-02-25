Caner Erkin: Bu sezon şampiyon olmaya mecburuz

Trabzonspor maçı öncesi takım arkadaşlarıyla toplantı yapan Caner Erkin, şampiyonluğun öneminden bahsetti.

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de takımın tecrübel isimleri, arkadaşlarını zorlu maç öncesi motive etmeye çalışıyor.

"ŞAMPİYON OLMAYA MECBURUZ"

Caner Erkin'in, "Çok fazla kayıp yaşadık. Kredimiz kalmadı. Trabzon'da rakibin serisini bozarak hem moral bulmalı hem de yeni bir serinin başlangıcını yapmalıyız. Bu sezon şampiyon olmaya mecburuz." dediği belirtildi.

Karadeniz'de yeniden doğmayı hedefleyen sarı-lacivertliler aksi bir sonucu akıllarından dahi geçirmezken, sportif direktör Emre Belözoğlu da takıma hem uyarıda bulundu hem de moral aşıladı.

"BAŞARACAK GÜCÜMÜZ VAR"

Önce Erol Bulut'la ardından oyuncularla görüşen Belözoğlu, "Başınızı kaldırın ve işinize motive olun. Takımı bu duruma biz getirdik ve düzeltecek olan da ancak biziz. Surat asmadan, moralinizi daha fazla bozmadan işinize konsantre olun. Kazanalım ve çıkışa geçelim. Bunu başaracak gücümüz var." diye konuştu.