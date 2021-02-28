Caner Erkin-Erol Bulut gerginliğinin nedeni

Trabzonspor maçı kadrosuna alınmayan Caner Erkin'in, 4-3'lük Beşiktaş derbisinden bu yana Erol Bulut ile arasının bozuk olduğu ortaya çıktı.

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Caner Erkin krizini yaşanıyor.

Maç kadrosuna alınmayan tecrübeli sol bekin, aylardır Erol Bulut ile arasının bozuk olduğu ortaya çıktı.

İşte yaşanan süreç:

Oyundan ne zaman alınsa Bulut'a sert bir şekilde tepki gösteren Caner'in, 46 yaşındaki teknik adamla ilk olarak Gençlerbirliği maçı öncesi gerginlik yaşadığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE İPLER KOPTU

Milliyet'in haberine göre; milli maç sonrası oynanan karşılaşmanın kadrosuna alınmayan 32 yaşındaki oyuncu, oynamak istediğini söylese de Erol Bulut, 'dinlendirme' amacıyla oynatmadığını oyuncuya iletmiş ve konu orada kapanmıştı.

Ancak bir sonraki hafta oynanan Beşiktaş derbisinde de adını ilk 11'de göremeyen tecrübeli oyuncuyla Bulut arasındaki ipler kopmaya başladı.

UYARILMASINA RAĞMEN YİNE YAPTI

Yaptığı 7 asistle takımın bu alanda lideri olan Caner, o günden bu yana oyundan her alındığında genç hocaya el kol hareketi yapmış ve bu konuda yönetim tarafından uyarılmıştı.

Yapılan ikaza rağmen Göztepe maçında da hocasına tepki gösteren Caner, otoriteyi sarstığı gerekçesiyle Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı.

APAR TOPAR EVİNE GİTTİ

Kadroya alınmamasının ardından apar topar tesislerden ayrılarak evine giden Erkin, Instagram'dan bir paylaşım yaparak Bulut'a göndermede bulundu.

Yönetimin, ikili arasında yaşanan bu gerginliği nasıl çözeceği merak ediliyor...