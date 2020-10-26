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Caner Erkin-Gökhan Gönül ikilisi yine işbaşında

Caner Erkin-Gökhan Gönül ikilisi yine işbaşında

Caner Erkin ile Gökhan Gönül'ün yıllardır başarıyla uyguladığı ön direk taktiği, Trabzonspor maçında da işledi. İkili, bu şekilde hem Beşiktaş'ta hem de Fenerbahçe'de birçok takıma gol atmayı başardı.