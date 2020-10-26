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- Caner Erkin-Gökhan Gönül ikilisi yine işbaşında
Caner Erkin-Gökhan Gönül ikilisi yine işbaşında
Caner Erkin ile Gökhan Gönül'ün yıllardır başarıyla uyguladığı ön direk taktiği, Trabzonspor maçında da işledi. İkili, bu şekilde hem Beşiktaş'ta hem de Fenerbahçe'de birçok takıma gol atmayı başardı.
- Haber Merkezi
- 26.10.2020 - 13:45
- Güncelleme : 26.10.2020 - 13:58
2010 yılından bu yana birlikte top koşturan Gökhan Gönül ile Caner Erkin, Türk futboluna damga vurmaya devam ediyor.
4 yıl Beşiktaş'ta oynadıktan sonra Fenerbahçe'ye geri dönen ikili, şu ana kadar alınan galibiyetlerde önemli rol oynadı.
TRABZON DEFANSI UYUDU
Yıllardır Caner Erkin'in ön direğe yaptığı ortalara kafa vurarak (gol veya asist) birçok takımı çaresiz bırakan Gökhan Gönül, dün akşam yine iş başındaydı.
Rizespor maçının ardından Trabzonspor karşılaşmasında da aynı taktiği uygulayan ikili, Cisse'nin attığı 3. golün hazırlayıcısı oldu.