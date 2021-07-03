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    Caner Erkin: Hocamı ilk ben karşılayacağım

    Caner Erkin: Hocamı ilk ben karşılayacağım

    Fenerbahçe Basın Sözcüsü Selahattin Baki Caner Erkin'in Vitor Pereira ile ilgili, "Hocamı ilk ben karşılayacağım" dediğini aktardı.
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2021 - 21:27
    • Güncelleme : 03.07.2021 - 21:41
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    Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen yeni hoca konusu Vitor Pereira'nın takımın başına getirilmesiyle sona erdi.

    Sarı-lacivertli kulübün basın sözcüsü Selahattin Baki, Vitor Pereira seçiminin bilinmeyenlerini anlattı.

    Pereira’nın önceki dönemde Caner’le yaşadığı probleme değinen Baki, “4-5 ay evvel laf lafı açtı, Caner bana bu konuyu açtı. Dışarıya yansıyan kadar büyük bir problem olmadığını söyledi.

    Caner Erkin: Hocamı ilk ben karşılayacağım #1

    “HOCAMI İLK BEN KARŞILAYACAĞIM”

    Hayata dair, Fenerbahçe'ye dair konuşunca bu konu açıldı. Vitor Pereira da gündemde yoktu o zaman. Araları da iyiymiş. Caner de 'Hocamı ilk ben karşılayacağım' dedi.” ifadelerini kullandı.

    Caner Erkin: Hocamı ilk ben karşılayacağım #2

    Vitor Pereira'nın geçmiş dönemde Fenerbahçe'de yaşadığı sorunlar / HABERİ İÇİN TIKLAYIN

    Caner Erkin: Hocamı ilk ben karşılayacağım #3

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