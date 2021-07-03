Caner Erkin: Hocamı ilk ben karşılayacağım

Fenerbahçe Basın Sözcüsü Selahattin Baki Caner Erkin'in Vitor Pereira ile ilgili, "Hocamı ilk ben karşılayacağım" dediğini aktardı.

Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen yeni hoca konusu Vitor Pereira'nın takımın başına getirilmesiyle sona erdi.

Sarı-lacivertli kulübün basın sözcüsü Selahattin Baki, Vitor Pereira seçiminin bilinmeyenlerini anlattı.

Pereira’nın önceki dönemde Caner’le yaşadığı probleme değinen Baki, “4-5 ay evvel laf lafı açtı, Caner bana bu konuyu açtı. Dışarıya yansıyan kadar büyük bir problem olmadığını söyledi.





“HOCAMI İLK BEN KARŞILAYACAĞIM”

Hayata dair, Fenerbahçe'ye dair konuşunca bu konu açıldı. Vitor Pereira da gündemde yoktu o zaman. Araları da iyiymiş. Caner de 'Hocamı ilk ben karşılayacağım' dedi.” ifadelerini kullandı.

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