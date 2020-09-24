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    Caner Erkin, icra takibi başlattı

    Caner Erkin, icra takibi başlattı

    Beşiktaş'ın eski futbolcusu Caner Erkin, alacaklarının ödenmesi için siyah-beyazlı kulübü icraya verdiği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2020 - 09:04
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    Ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş'a bir darbe de eski futbolcusu Caner Erkin'den geldi.

    Eylül ayı için oyunculardan borçsuzluk kağıdı almak zorunda olan yönetim, Caner'den gelen icra haberiyle sarsıldı.

    Tecrübeli sol bekin, alacaklarının ödenmesi için Beşiktaş hakkında icra takibi başlattığı öğrenildi.

    Caner Erkin, icra takibi başlattı #1

    TUHAN KORAY VE DİLARA BİLGE DE İCRAYA VERDİ

    Ayrıca eski basketbol şube direktörü Turhan Koray ve voleybol takımının eski kaptanı Dilara Bilge'nin de siyah-beyazlı kulübü icraya verdiği belirtildi.

    Caner Erkin, icra takibi başlattı #2

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